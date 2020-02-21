وزير الخارجية العراقي: اجتمعنا مع الجانب الإيراني للتسيق بشأن انتشار كورونا

أعلن وزير الخارجية العراقيمحمد علي الحكيم"أننا اجتمعنا مع الجانب الإيراني للتتسيق بشأن انتشار ​فيروس كورونا​".

وكانت محافظة ميسان، جنوب شرقي العراق​، قد ذكرت في بيان أن "الحكومة المحلية قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع ​ايران​ بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة دون تحديد فترة الإغلاق".

ومن جهته وجه محافظ واسط، عادل حمزة غريب، كتابا إلى مكتب رئيس الحكومة لإغلاق منفذ زرباطية الحدودي بين المحافظة وإيران، خشية انتقال فيروس "كورونا" إلى العراق.