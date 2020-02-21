أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال استقباله وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن "لا بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا، من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية".
هذا وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي "تشكيل بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، تتعلق أنشطتها بالقوات الجوية والقوات البحرية، لمراقبة تطبيق اتفاقية الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف يؤكد للحويج: لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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