بوغدانوف يؤكد للحويج: لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ​ميخائيل بوغدانوف​، خلال استقباله وزير الخارجية في ​الحكومة الليبية​ المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن "لا بديل للحل السياسي للأزمة في ​ليبيا​، من خلال تحقيق وقف مستدام ل​إطلاق النار​، وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية".

هذا وقرر مجلس ​الاتحاد الأوروبي​ "تشكيل بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، تتعلق أنشطتها ب​القوات​ الجوية والقوات البحرية، لمراقبة تطبيق اتفاقية الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة.