السلطات الفرنسية تدين إعلان اسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

دانت السلطات الفرنسية "إعلان "إسرائيل" عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في ​القدس​".

وفي وقت سابق، كشف نتانياهو عن "خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية"، مشيرا إلى أن "2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس".

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 2 آذار المقبل.