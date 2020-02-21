محمد عبد السلام: استهداف عمق السعودية هو رد على استمرار العدوان

أكد رئيس الوفد المفاوض لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد عبد السلام​، أن "الشعب اليمني لن يتخلى عن حق الرد ولن يسمح للعدو أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن"، معتبرا أن "عملية استهداف عمق السعودية بقصف شركة أرامكو في ينبع تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار "العدوان" والحصار، واستمرار ارتكاب "الجرائم" وآخرها "جريمة المصلوب" ب​محافظة الجوف​".

وكانت في وقت سابق اليوم، قد أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية أن "قوتها الصاروخية وسلاحها الجوي المسير نفذا "عملية توازن الردع الثالثة" في العمق السعودي".