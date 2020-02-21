مجموعة العمل المالي الدولية تدراج إيران على قائمتها السوداء

أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف" عن "إدراج ​إيران​ على قائمتها السوداء الخاصة بالدول التي تفشل في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب".

وجاء هذا القرار في اجتماع عقده في باريس اليوم ممثلون عن الدول الأعضاء الـ39 في المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحذيرات المتكررة من قبل "فاتف" إلى طهران في محاولة لحثها على تبني قوانين خاصة بمحاربة تمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن "فاتف" أبقت الباب مفتوحا أمام طهران على ما يبدو، إذ أشارت إلى ضرورة أن "يتسنى للدول تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من فاتف لفعل ذلك".

وتقضي هذه الخطوة بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران، بهدف تكثيف الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع بعد علاقاتها مع إيران. وأصبحت إيران ثاني دولة بعد كوريا الشمالية أدرجت على هذه القائمة السوداء.