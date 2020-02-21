تساءل عضو "كتلة ​حزب ​الكتائب​" النائب​ ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كيف نثق بسلطات لم تجمّد الرحلات من وإلى ​إيران​ وعلى الأقل حجز الواصلين 24 ساعة بعد كل ​الأخبار​ عن الإصابات بمرض ​كورونا​"؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: كيف نثق بسلطات لم تجمّد الرحلات من وإلى إيران بعد كل الأخبار عن كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.