فادي كرم: "الباب اللي بيجينا منه ريح الكورونا سدّووا ومنستريح"

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، على أنّ "الباب اللي بيجينا منّه ريح الكورونا سدّووا ومنستريح". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا لم نعد نحمل مصائب. وضعنا سيء وصحّة ​الشعب اللبناني​ أهم من أي حسابات"، لافتًا إلى أنّ "الكثير من الدول فيها رعاية صحّية أفضل منّا بكثير، وقد أوقفت الرحلات إلى الدول الّتي تفشّى فيها "​فيروس كورونا​". خذوا القرار".

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