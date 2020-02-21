المشرفية بعد إجتماعه مع المنظمات الدوليّة: نطلب دعماً إضافياً في ظلّ الأوضاع الراهنة

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ في الوزارة مع المنسّق المقيم لأنشطة ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ ووفد من الممثلين المقيمين للمنظمات الدولية في لبنان، للبحث في "التعاون المستمر بين مختلف المنظمات الدولية و​وزارة الشؤون الاجتماعية​".

وأكد المشرفية خلال اللقاء أن "الأمم المتحدة داعم أساسي للبنان، ولشعبه على الصعد والمستويات كافة، وجدّد التأكيد على هذا التعاون الدائم والمستمر مع المنظمات العاملة في لبنان"، طالباً منهم "زيادة الدعم والتقديمات في ظلّ الظروف التي يمرّ بها لبنان".

هذا والتقى وفداً من مشايخ ​طائفة الموحدين الدروز​ ممثلاً لشيخ عقل الطائفة الشيخ ​نصرالدين الغريب​، حيث نقل إليه تحيات سماحة الشيخ وتهنئته، وبحث المشرفية معهم في الأوضاع الراهنة على مستوى لبنان عموماً والجبل خصوصاً.