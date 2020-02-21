العثور على قنبلة قديمة العهد من مخلفات اسرائيل في خراج الخيام

عثرت دورية من ​الجيش اللبناني​ على ​قنبلة​ مضيئة قديمة العهد من مخلفات الجيش الاسرائيلية في محلة دوار ابو زينب مقابل المطلة - خراج بلدة ​الخيام​. وحضرت الى المكان دورية من ​فوج الهندسة​ في الجيش اللبناني وعملت على نقلها.

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