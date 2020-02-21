علم الدين: وصول كورونا للبنان هو إستهتار من الجهات المعنية لأسباب مجهولة

أعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب ​عثمان علم الدين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وصول ​فيروس كورونا​ إلى ​لبنان​ هو إستهتار من الجهات المعنية لأسباب مجهولة والمطلوب محاسبة كل مسؤول عن دخول الطائرة الإيرانية إلى لبنان".

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