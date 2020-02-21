مسيرة في صيدا باتجاه ساحة ايليا رفضا للبطالة والفقر والغلاء المعيشي

إنطلق عدد من المحتجين في مسيرة جابت ​شوارع صيدا​ باتجاه ساحة ايليا، وذلك رفضًا للبطالة و​الفقر​ و​الغلاء المعيشي​، وتأكيدًا على مواصلة التحرّك حتّى تحقيق المطالب.

وكانت المسيرة قد انطلقت من أمام فرع "​مصرف لبنان​" في المدينة.