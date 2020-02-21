مسيرة في صيدا باتجاه ساحة ايليا رفضا للبطالة والفقر والغلاء المعيشي

إنطلق عدد من المحتجين في مسيرة جابت شوارع صيدا باتجاه ساحة ايليا، وذلك رفضًا للبطالة والفقر والغلاء المعيشي، وتأكيدًا على مواصلة التحرّك حتّى تحقيق المطالب.
وكانت المسيرة قد انطلقت من أمام فرع "مصرف لبنان" في المدينة.
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