اخبار العالم

مسيرة في صيدا باتجاه ساحة ايليا رفضا للبطالة والفقر والغلاء المعيشي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إنطلق عدد من المحتجين في مسيرة جابت ​شوارع صيدا​ باتجاه ساحة ايليا، وذلك رفضًا للبطالة و​الفقر​ و​الغلاء المعيشي​، وتأكيدًا على مواصلة التحرّك حتّى تحقيق المطالب.

وكانت المسيرة قد انطلقت من أمام فرع "​مصرف لبنان​" في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في صيدا باتجاه ساحة ايليا رفضا للبطالة والفقر والغلاء المعيشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا