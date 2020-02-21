مستشفى النيني في طرابلس: لا اصابات لدينا بفيروس كورونا

اشارت إدارة "​مستشفى النيني​" في ​طرابلس​ إلى انه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وجود حالة ​فيروس كورونا​ داخل مستشفى النيني في طرابلس"، نافية "نفيا قاطعا ما يتم تداوله وتتمنى توخي الحذر بتداول مثل هذه المعلومات".

ولفتت الى انها "المصدر الوحيد لنشر أي خبر يتعلق بها وذلك على صفحاتها الرسمية المعروفة".