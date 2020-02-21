اشارت إدارة "مستشفى النيني" في طرابلس إلى انه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وجود حالة فيروس كورونا داخل مستشفى النيني في طرابلس"، نافية "نفيا قاطعا ما يتم تداوله وتتمنى توخي الحذر بتداول مثل هذه المعلومات".
ولفتت الى انها "المصدر الوحيد لنشر أي خبر يتعلق بها وذلك على صفحاتها الرسمية المعروفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى النيني في طرابلس: لا اصابات لدينا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.