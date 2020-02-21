أصدر محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ القرار رقم 4/م، كلّف بموجبه رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم "تفتيش المصالح والدوائر التابعة للمحافظة الموجودة في مبنى المحافظة وخارجه، ومراقبة دوام الموظفين فيها، على أن يرفع تقريرًا بالواقع والملاحظات مرّة كلّ شهر على الأقل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع كلّف رئيس دائرة المحافظة تفتيش المصالح والدوائر ومراقبة دوام الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.