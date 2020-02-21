ردت الوزيرة السابقة ​ندى بستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على النائب ​أنطوان حبشي​، موضحة انه "لن أنحدر الى مستوى التخاطب نفسه لأن الناس تستحق منّا احتراماً أكبر وجدّيةً بمعالجة مشاكلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني لحبشي: لن أنحدر لمستوى التخاطب نفسه والناس تستحق منّا احتراماً أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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