وقفة إحتجاجية أمام فرع "مصرف لبنان" بصيدا رفضا لإجراءات المصارف بحق المودعين

نفّذ محتجّون من "حراك صيدا" وقفة احتجاجيّة أمام فرع "مصرف لبنان" في المدينة، "رفضًا للسياسات الماليّة والمصرفيّة الّتي أوصلت البلد إلى هذه الأزمات وتسبّبت بمزيد من الفقر والبطالة والغلاء المعيشي".
ورفع المحتجون أرغفة من الخبز كُتب عليها "ثورة جياع"، وهتفوا ضدّ حاكم "مصرف لبنان" وضدّ الإجراءات الّتي تتّخذها المصارف بحقّ المودعين؛ فيما عمد عدد منهم إلى وضع الكمامات مع إعلان تسجيل أوّل إصابة بـ"فيروس كورونا" في لبنان.
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