وقفة إحتجاجية أمام فرع "مصرف لبنان" بصيدا رفضا لإجراءات المصارف بحق المودعين

نفّذ محتجّون من "حراك صيدا" وقفة احتجاجيّة أمام فرع "مصرف ​لبنان​" في المدينة، "رفضًا للسياسات الماليّة والمصرفيّة الّتي أوصلت البلد إلى هذه الأزمات وتسبّبت بمزيد من ​الفقر​ و​البطالة​ و​الغلاء المعيشي​".

ورفع المحتجون أرغفة من الخبز كُتب عليها "ثورة جياع"، وهتفوا ضدّ حاكم "​مصرف لبنان​" وضدّ الإجراءات الّتي تتّخذها ​المصارف​ بحقّ المودعين؛ فيما عمد عدد منهم إلى وضع الكمامات مع إعلان تسجيل أوّل إصابة بـ"فيروس ​كورونا​" في لبنان.