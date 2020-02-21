تأجيل جلسة استماع في دعوى قدمها كارلوس غصن ضد "رينو" إلى 17 نيسان

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "محامي رجل الأعمال اللبناني ​كارلوس غصن​ طالبوا بتأجيل جلسة استماع في دعوى قضائيّة يسعى من خلالها للحصول على تعويض تقاعدي ضخم من شركة "رينو"، لافتين إلى أنّ شركة صناعة السيارات الفرنسية لم تمنحهم الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم".

وأوضحت أنّ "المحكمة في بولونيه بيانكور قرب مقر "رينو" في ضاحية ​باريس​، تجاوبت مع طلب المحامين، مع تحديد موعد جديد لجلسة الاستماع في 17 نيسان المقبل".

وأشارت محامية غصن، ليتيسيا تيرنسيان بعد الجلسة، إلى "أنّنا تلقّينا حجج "رينو" الإثنين، ومن الواضح أنّ أربعة أيام للرد على 20 صفحة من الحجج ليست كافية".

وتتعلّق الدعوى بدفع تعويض تقاعد مقداره 250 ألف يورو. ولا تريد "رينو" دفع هذا المبلغ بحجّة أنّ غصن استقال من الشركة أواخر كانون الثاني عام 2019، في وقت كان لا يزال متواجدًا في ​السجن​ في ​اليابان​.