نقيب الصيادلة لـ"النشرة": فرق التفتيش الصيدلي تتابع موضوع رفع أسعار الكمامات في الصيدليات

أوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديث لـ"النشرة" أنه "فور ظهور ​فيروس كورونا​ في ​الصين​ تهافتت الناس إلى ​الصيدليات​ لشراء الكمامات وتخزينها في المنازل، واليوم مع تسجيل أول إصابة بالفيروس في ​لبنان​ توجه عدد كبير من المواطنين إلى الصيدليات مما أدى إلى فقدان الكمامات من بعض الصيدليات"، مشيرا إلى أنه "تبلغت أن بعض الصيدليات عمدت الى رفع أسعار الكمامات، وقد ارسلت فرق التفتيش الصيدلي للعمل على معالجة هذا الأمر"، لافتا إلى أن "هناك 3400 صيدلية في لبنان ومن الصعب ضبط موضوع رفع أسعار في يوم واحد".

وأكد الأمين أنه عمم على الصيدليات بضرورة عدم رفع أسعار الكمامات تحت طائلة المسؤولية، بالإضافة الى عدم بيع كميات كبيرة لشخص واحد منعًا للإستغلال، كاشفا أن "الكمامات تستورد من الصين نظرا لكلفتها المنخفضة مقارنة بالبضائع الأوروبية".