إلتقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، سفير لبنان في ​الولايات المتحدة الأميركية​ غبريال عيسى، من ثمّ رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران، وجرى البحث في شؤون مختلفة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع سفير لبنان بأميركا ورئيس ديوان المحاسبة بشؤون مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.