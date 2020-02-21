تمديد آخر للانتخابات في إيران حتى الساعة 18,30 ت غ

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طهران: أخّرت السلطات الإيرانية مرة جديدة إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية لساعتين إضافيتين، حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (18,30 ت غ) للسماح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي.

والاقتراع الذي كان يُفترض أن يُغلق أساساً عند السادسة مساءً، سبق أن تمّ تمديده حتى الثامنة. وأثناء الإعلان عن تأخير إغلاق مراكز الاقتراع، بثّ التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة تُظهر ناخبين لا يزالون يقفون في طوابير للإدلاء بأصواتهم في أكثر من عشرين مدينة في البلاد.