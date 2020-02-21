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واشنطن: استخف الرئيس دونالد ترمب الجمعة بتحذيرات المخابرات الأميركية التي تفيد بأن روسيا تتدخل في انتخابات هذا العام ووصفها بأنها "خدعة" اطلقها خصومه الديموقراطيون. وكتب ترمب على تويتر "هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديموقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئًا من الديموقراطيين الذين ما زالوا غير قادرين، بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا". "الخدعة رقم 7!"



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يندد بـ"خدعة" جديدة بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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