اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







جنيف: أكد مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجدّ "تتقلّص" مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل إعلام إن "فرص (منع تفشي الفيروس) تتقلّص ولذلك دعينا المجتمع الدولي إلى التحرّك بسرعة بما في ذلك في مجال التمويل. ليس هذا ما نراه" حالياً، لكنه أشار إلى أن احتواء الوباء لا يزال ممكناً. وأعلن أن فريق الخبراء الدولي بقيادة المنظمة المتواجد في الصين سيتوجه السبت إلى مدينة ووهان، بؤرة الوباء.

وأعرب غيبريسوس عن قلقه إزاء وجود إصابات بفيروس كورونا المستجدّ خارج الصين "لا علاقة واضحة لها" بالوباء المتفشي في هذا البلد، مصدر الفيروس.

وقال في مؤتمر صحافي "رغم أن مجموع عدد الحالات خارج الصين لا يزال منخفضاً نسبياً، إلا أننا قلقون إزاء عدد الإصابات التي لا علاقة واضحة لها بالوباء (في الصين) مثل القيام برحلات سابقاً (إلى الصين) أو الاحتكاك بمصاب مؤكد".

