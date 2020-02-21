شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انكشفت حملات الإخوان التحريضية لتشويه النجاحات الاقتصادية المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الشكور عامر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، تاريخ فشل حملات الإخوان التحريضية ضد مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن.

وقال عامر إن سياسة الجماعة التى تعتمد على نشر ثقافة اليأس والتخويف والإرهاب الاقتصادي داخل المجتمع المصرى، فشلت منذ خمسينيات القرن الماضى، موضحا أن الجماعة عملت ولا تزال تعمل على نشر الفتن والشائعات والأكاذيب الممنهجة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى وخطط الدولة المصرية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى.

وذكر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، أن الجماعة مارست نفس سياسة الكذب والشائعات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حينما حاولت إيقاف خطط الإصلاح الاقتصادي والنهضة الصناعية التى قادها عبد الناصر، وسياسة التأميم وإعادة توزيع الثروات على الشعب المصري والتى كان من بينها قانون الإصلاح الزراعي الذى أعاد بموجبه عبدالناصر توزيع الأراضي على الفقراء والفلاحين بعد ثورة 1952.

Advertisements

وتابع : لقد أثبتت سياسة الإصلاح الاقتصادي التى انتهجتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو فشل توقعات الجماعة وسياساتها التى قامت على فكرة بث روح اليأس والهزيمة والخوف من المستقبل ، كما حققت خطط الدولة تراجعا كبيرا لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري مما يؤكد على أهميتها كونها قرارات اقتصادية مدروسة ومؤمنة من الناحيتين السياسة والاقتصادية وحققت مصر من خلالها نموا اقتصاديا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية.

وفى وقت سابق خرج مسعود حامد، أحد حلفاء الإخوان، ليقول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم في اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية.

وفضح مسعود حامد، تطبيع قنوات الإخوان مع إسرائيل، واستضافتها خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال في 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلي هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطيني ليضلل به أنصار الإخوان ولكن في الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص.