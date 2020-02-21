محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
نفت مطرانية حلوان والمعصرة، ما تم تداوله حول وجود عبوة بدائية الصنع بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في حلوان.
وذكر بيان أصدرته مطرانية حلوان والمعصرة، مساء اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عبوة بدائية الصنع عار عن الصحة.
وتداولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، خبرًا حول وجود عبوة بدائية الصنع في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان على غير الحقيقة.
ونفى مصدر أمني -في وقت سابق اليوم- صحة ما تم تداوله بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وجود عبوة بدائية بكاتدرائية السيدة العذراء في حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.