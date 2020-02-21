الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وجود عبوة بدائية بكاتدرائية السيدة العذراء في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

نفت مطرانية حلوان والمعصرة، ما تم تداوله حول وجود عبوة بدائية الصنع بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في حلوان.

وذكر بيان أصدرته مطرانية حلوان والمعصرة، مساء اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عبوة بدائية الصنع عار عن الصحة.

وتداولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، خبرًا حول وجود عبوة بدائية الصنع في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان على غير الحقيقة.

ونفى مصدر أمني -في وقت سابق اليوم- صحة ما تم تداوله بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا.​