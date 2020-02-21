بعد 40 يومًا على وفاته.. لماذا حذف السلطان الجديد اسم قابوس من النشيد العماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

بعد مرور أربعين يومًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدر خليفته السلطان هيثم بن طارق، أمس، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، بتعديل النشيد الوطني، وحذف اسم قابوس منه.

وجاء تعديل النص باستبدال "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء"، إلى كلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء"، بحيث يصبح النشيد عامًا للبلاد وليس مرتبطًا باسم سلطان محدد.

أدى هيثم بن طارق آل سعيد، ابن عم قابوس بن سعيد، القسم سلطانًا لعمان، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين، بعد وفاة قابوس في 10 يناير الماضي.

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة.

رغم الجدل الذي أحاط بتغيير النشيد الوطني لسلطة عمان، إلا أن الأمر ليس جديدًا، فقبل تولي قابوس، وفي أثناء فترة حكم والده سعيد بن تيمور، كان هناك نشيد آخر يقول أحد أبياته: "يا ربنا احفظ لنا سلطاننا سعيد... سعيد بالتأكيد ... والعز المجيد"، وظل يُنشد طوال فترة حكم بن تيمور، أي نحو 40 عامًا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أصدر السلطان هيثم، المرسوم السلطاني رقم "2/2020" بتعديل الملحق رقم "3" المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، جاء نصه "نحن هيثم بن طارق.. سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "101/96"، وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم "53/2004"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت":

المادة الأولى: يُستبدل بالبند "أولا" من الملحق رقم "3" المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره فى 26 من جمادى الثانية سنة 1441 الموافق 20 من فبرابر سنة 2020.

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الملحق رقم "3": النشيد الوطني:

ونشر التلفزيون العماني، مقطع فيديو للنشيد الوطني الجديد الذي لم يشهد تغييرًا سوى في حذف البيت الخاص بالسلطان قابوس.

كيف استقبل العمانيون التعديل؟

يرى البعض أن تعديل النشيد الوطني أمر طبيعي، فيما أبدى آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي استهجانهم لتعديل فقرة واحدة فقط، وعدم كتابة نشيد وطني جديد.

قال مسلم سعيد العمري، إن "الدولة التي تعجز عن صياغة نشيد هي دولة عاجزة"، منتقدًا تعديل بيت واحد فقط من النشيد الوطني.

فيما قال بدر الفارسي "مع مرسوم نشيد العلم يحق لنا ولكل عماني أبي ويحتفل ويسعد بالعهد الميمون للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه سلطان عمان".

وقال الحارثي "متفائلين خيرًا برؤية عمان 2040 حيث الأفكار الشبابية الواعدة أخذت مكانها حيث يتحول التخطيط إلى واقع نشيد بكم أنتم على الدرب الصحيح أكملوا المسير فعمان مستقبلها بكم بوركت مساعيكم".