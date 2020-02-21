محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 3 سفن حاويات و7 للبضائع العامة، اليوم الجمعة، تزامنًا مع انتظام حركة الملاحة.
وأضاف المركز، في بيان له، أن سفينتا حاويات و9 لبضائع عامة غادرت الأرصفة، فيما وصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 19 سفينة.
وشملت حركة الصادر بناء على البيان، 11800 طن فوسفات و1224 طن كوارتز و25274 طن يوريا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39087 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 86503 طنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.