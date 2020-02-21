تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 3 سفن حاويات و7 للبضائع العامة، اليوم الجمعة، تزامنًا مع انتظام حركة الملاحة.

وأضاف المركز، في بيان له، أن سفينتا حاويات و9 لبضائع عامة غادرت الأرصفة، فيما وصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 19 سفينة.

وشملت حركة الصادر بناء على البيان، 11800 طن فوسفات و1224 طن كوارتز و25274 طن يوريا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39087 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 86503 طنا.