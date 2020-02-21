عبد المجيد تبون: الجزائر مستعدة للوساطة في محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصحيفة لو فيجارو الفرنسية في مقابلة نُشرت اليوم الخميس 20 فيفري 2020 إن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال تبون للصحيفة "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية".