باكستان ترحب بإعلان أمريكا وطالبان توقيع اتفاق السلام 29 فبراير

رحبت باكستان، اليوم الجمعة، بإعلان أمريكا وحركة طالبان الأفغانية عن توقيع اتفاق السلام في 29 فبراير الجاري.
وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان- عن دعمها لتلك الخطوة، مشيرة إلى أن باكستان قد قامت بتسهيل مفاوضات مباشرة بين أمريكا وطالبان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
التوقيع على الاتفاق في 29 فبراير الجاري، مؤكدًا أن الحكومة الباكستانية تؤمن بأن اتفاق السلام سيمهد الطريق إلى الخطوة المقبلة لبدء الحوار بين الأفغان.
وقال البيان إن باكستان تتطلع إلى
السلام في أفغانستان عبر اتفاق ممكن بين أمريكا وطالبان، مضيفًا أنه لأول مرة تسير الأمور نحو الاتجاه الصحيح. كما أكد أن جميع الأطراف بما فيها أمريكا وطالبان ترغب في السلام.
يُذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعرب، في وقت سابق من اليوم، عن تفاؤله حول
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تستعد للتوقيع على اتفاق مع طالبان في 29 فبراير الجاري، بناء على تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.
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