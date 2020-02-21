وزير التعليم اللبناني ينفي تعليق الدراسة بسبب كورونا

نفى وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق المجذوب، صحة الأنباء حول اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في عموم البلاد وإغلاق المدارس وذلك على خلفية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدراسة في لبنان مستمرة بشكل طبيعي.

وقال وزير التعليم اللبناني – في تصريح له مساء اليوم – إنه ليس هناك

ما يستدعي الهلع، وأن الدولة اللبنانية في حالة من الجاهزية لمواكبة أي تطور قد يطرأ، لافتا إلى وجود متابعة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية والوزارات والمنظمات المعنية في شان تطورات الوضع.وأكد أن وزارة التعليم أعطت توجيهات إلى مديري كافة المدارس داخل لبنان، للتوعية والوقاية من أي إصابة بفيروس الأنفلونزا أو أي مرض تنفسي، والتشديد على النظافة الشخصية وتوزيع ملصقات توعية حول هذا الأمر.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتي اشتباه أخريين، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.