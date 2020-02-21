سلطان عمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بقصر العلم العامر بالعاصمة مسقط. العلم العامر بالعاصمة مسقط. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين. استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

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