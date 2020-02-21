كبير مستشاري ترامب: استبعد وقوع خسائر كبيرة في اقتصادنا جرّاء كورونا

استبعد لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال وقوع خسائر كبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة جرّاء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد كودلو -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- أن مخاطر الفيروس

قائمة بالفعل قائلاً "اتفهّم المخاطر، وأدرك أن هذه الأشياء يمكن أن تتغير بسرعة"، مضيفاً أنه "حتى الآن ما نعرفه هو أنه بالكاد يوجد تأثير هنا" في الولايات المتحدة، وأوضح أن الخسائر البشرية أكثر خطراً من "الإحصاءات"، مشيراً إلى أن الصين تتأذى بشدة من هذا الفيروس.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، مؤكدة أنه من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.