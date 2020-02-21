بعد تعديله.. معلومات قد لا تعرفها عن النشيد الوطني العماني

أصبحت كلمة "النشيد الوطني العماني" ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في موقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية وذلك بعدما أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق الجديد، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، أمس الخميس، يقضي بتعديل علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

حيث بموجب التعديلات الجديدة، تم التخلي عن الجُمل الأخيرة من النشيد الوطني الُعُماني، التي تحتوي اسم السلطان السابق قابوس

بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا في 10 يناير الماضي.

ويقول نص العبارات المحذوفة من النشيد العُماني: "أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء، واسعدي ولتقيه بالدعاء"، فيما أضيفت عبارات جديدة إلى النشيد، وهي: "فارتقي هام السماء، واملئي الكون الضياء، واسْعَدي وانعمي بالرخاء".

بحيث أصبح كالاتي "يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان... والشعب والأوطان

بالعز و الأمان... وليدم مؤيداً

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عاهلاً ممجداً... بالنفوس يفتدى

ياعمان نحن من عهد النبي... أوفياء من كرام العرب

أبشري قابوس جاء... فلتباركه السماء

واسعدي والتقيه بالدعاء".

ونقدم إليكم بعض المعلومات حول النشيد الوطني العماني، فيعرف باسم السلام السلطاني ويُعرف أيضًا باسم النشيد الوطني العماني أو نشيد عمان الوطني، كتبه الشاعر حفيظ بن سالم السيل الغساني، مستشار سلطان عُمان السابق قابوس بن سعيد ولحن الكلمات الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، الملقب بموسيقار الأجيال.