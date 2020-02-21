تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن حالة الوفاة الثانية لسيدة تبلغمن العمر 55 عاماً تم التأكد من إصابتها بالمرض اليوم الجمعة.
وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس "كورونا".
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