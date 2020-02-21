الإمارات.. شركات دولية للأغذية تطرح "عصائر بذهب" عيار 22 قيراطًا

طرحت شركات دولية، في معرض الخليج للأغذية بدورته الـ25، منتجات غذائية مبتكرة، عبارة عن عصائر فوارة من العنب مخلوطة بذهب عيار 22 قيراطًا، وأغذية مدعمة ببروتين مستخرج من الحشرات.

وكشفت شركات أخرى عن عبوات مياه مصنعة من أوراق الذرة، يمكن زراعتها بعد استخدامها، لتنبت مكانها شتلات جديدة في غضون 80 يوما، كما كشفت عن مياه مدعمة بالكولاجين والزنك.

وذكرت الشركات، على هامش المشاركة في "غلفود 2020"، الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أنها تعتزم طرح منتجاتها الجديدة في أسواق الإمارات والمنطقة،

خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مدير تطوير الأعمال في شركة "سادين" للتجارة العامة، عز الدين ميكاوسي، إن "شركته عرضت، عبر منصتها، منتجات لعبوات مياه شرب مبتكرة جرى تصنيعها في إيطاليا من أوراق الذرة والمواد العضوية، بما يتيح إمكانية زراعتها في التربة لتتحلل وتخرج منها نباتات جديدة".

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وأضاف: "الشركة تعتزم طرح تلك العبوات الجديدة الصديقة للبيئة في أسواق الإمارات، خلال الشهرين المقبلين"، وأفاد، بأن أسعار عبوات المياه التي يمكن زراعتها، ستكون

مقاربة لأسعار عبوات المياه التقليدية، كون كلفة الاستثمار في التطوير والابتكار تمت بشكل فعلي في المراحل الأولية.

من جهته، قال مدير إدارة التصدير في شركة "بودغز فيردوغز" الإسبانية، لوبين زومزا، إن "الشركة طرحت خلال مشاركتها في المعرض، منتجات لعصائر فوارة من العنب، مخلوطة بأوراق الذهب من عيار 22 قيراطا، عبر عبوات مختلفة السعات، منها الصغيرة التي تأتي بسعة 750 مليلترا ، فيما تأتي الأخرى بسعة 1.5 ليتر".

وأضاف، أن "قشور أوراق الذهب في تلك العصائر رقيقة وصغيرة للغاية، لكنها تضفي شكلا جماليا على العبوة"، مبينا أن سعر الزجاجة الصغيرة من "عصائر الذهب" في الأسواق الأوربية يبلغ 40 يورو، بينما يبلغ سعر الزجاجة الكبيرة منها 75 يورو.