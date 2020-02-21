الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات الجديدة بـ كورونا في الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين.

وأفاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بوجود 8 وفيات

جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خارج حدود الصين.

وأعرب المسؤول الاممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى

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أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا".

كما صرح بأن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "إن المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لـ"كورونا" لاحتواء الفيروس".