عاجل-FATF: إيران كذبت ولم تلتزم بإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعادت "مجموعة العمل المالي" (غافي) فرض كل العقوبات على إيران معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية". وكانت هذه العقوبات علقت موقتا في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.

2016

وذكرت "غافي: أنه في يونيو 2016، التزمت إيران بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، ورحب فريق العمل المالي في حينه بالتزام إيران السياسي بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارها في طلب المساعدة التقنية في تنفيذ خطة العمل، ومنذ 2016 أنشأت إيران نظامًا للإعلان النقدي، وسنت تعديلات على قانون تمويل مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال، واعتمدت قانون مكافحة غسل الأموال. وانتهت خطة العمل الإيرانية في يناير 2018.

2019

وأضافت، في أكتوبر 2019 ، دعا فريق العمل المالي (FATF) أعضائه وحث جميع السلطات القضائية على:

- طلب فحص إشرافي متزايد للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية الموجودة في إيران.

- إدخال آليات محسنة للإبلاغ أو الإبلاغ المنتظم للمعاملات المالية، وتتطلب زيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها وفروعها الموجودة في إيران.

2020

في فبراير 2020، لاحظ فريق العمل المالي أنه لا تزال هناك بنود غير مكتملة وينبغي لإيران أن تعالج إجراءاتها بشكل كامل:

- تجريم تمويل الإرهاب بشكل كاف، بما في ذلك عن طريق إزالة الإعفاء لجماعات معينة "تحاول إنهاء الاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية.

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- تحديد وتجميد الأصول الإرهابية بما يتمشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

- ضمان نظام العناية الواجبة للعميل الكافي والقابل للتنفيذ.

- إظهار كيف تقوم السلطات بتحديد ومعاقبة مقدمي خدمات تحويل الأموال / القيمة غير المرخصة.

- التصديق على اتفاقيات باليرمو و TF وتنفيذها وتوضيح القدرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

- التأكد من أن المؤسسات المالية تتحقق من أن التحويلات البنكية تحتوي على معلومات كاملة عن المنشئ والمستفيد.

إخفاق إيران

وقالت المجموعة أنه نظرًا لإخفاق إيران في سن اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF ، ترفع FATF تعليق الإجراءات المضادة وتدعو جميع أعضائها وتحث جميع السلطات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة ، بما يتماشى مع التوصية 19.

وستبقى إيران على بيان فريق العمل المالي حول "الاختصاصات ذات الخطورة العالية الخاضعة لدعوة للعمل" حتى يتم الانتهاء من خطة العمل الكاملة، إذا صدقت إيران على اتفاقية باليرمو واتفاقيات تمويل الإرهاب، وذلك تمشياً مع معايير FATF، فستقرر FATF خطوات أخرى، بما في ذلك تعليق الإجراءات المضادة. وإلى أن تنفذ إيران التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب في خطة العمل، ستبقى فرقة العمل الماليّة مهتمة بمخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن إيران والتهديد الذي يشكله النظام المالي الدولي.