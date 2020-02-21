الكرملين: مزاعم تدخل موسكو لدعم حملة ترامب “جنون”

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نفت روسيا اتهامات أميركية بسعي موسكو لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفترة ثانية، ووصفت على لسان الناطق باسم الكرمين تلك الاتهامات بـ”حالة من جنون والارتياب”.
وقال الكرملين، الجمعة، إن مزاعم مسؤولي المخابرات الأميركية بأن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى هذا العام، وتحاول تعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، “غير صحيحة وناتجة عن حالة من جنون الارتياب”.
ونقلت رويترز عن مصدر إن مسؤولين من المخابرات الأميركية أبلغوا أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر المقبل، بهدف إلقاء شكوك على نزاهة الانتخابات لتعزيز إعادة انتخاب ترامب.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: “هذه هي أكثر التصريحات تعبيرا عن جنون الارتياب، ومن المؤسف أنها ستتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات (الأميركية)”.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن هذه التصريحات “لا تمت للحقيقة بصلة”.
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