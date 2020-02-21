كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تحذر من فرصة احتواء انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، أنها تحذر من أن فرصة احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم تتقلص، وإنه يتعين على الدول التحرك سريعًا؛ للسيطرة على الانتشار.

وأجاب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس في إيران ولبنان، قائلاً: إنه "لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس"، مضيفاً "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتابع جيبريسوس: "هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".

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وأعلنت الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، أن وفدًا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت، وتم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

هذا ويذكر أن قامت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على تفشي الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية، وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.

هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم، أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.