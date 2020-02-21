كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اليمن العربي": يكشف حقيقة عن الإصلاح بتعز بعد خروج أبو العباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز اليمنية، اليوم الجمعة، عن الحقيقة التي تكشفت عن حزب الإصلاح عقب خروج كتائب أبو العباس من المدينة.

وكان قائد كتائب أبو العباس، يفشل اتفاق الحزب مع جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، حسبما أوضحت مصادر موقع "اليمن العربي".

وأضافت المصادر: حينما كنا نطالب المحور وقيادات الألوية بتحرير ماتبقى من تعز يرد يخرج أبوالعباس وسنحررها، خرج العقيد أبوالعباس من مدينة تعز واتضحت الحقيقة، ولم يحرر المحور شبرًا واحدًا بل زاد فرط في عدة مناطق محررة وانسحب منها لتحتلها الحوثيين.

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وتحول المحور تحت حكم الإخوان إلى مليشيات بلطجية تتقاتل فيما بينها على نهب عقارات وممتلكات المواطنين، وانسحب المحور العسكري الإخواني الجبهات المواجهة للمليشيات الحوثية وسحب المقاتلين منها ووجههم إلى الحجرية المحررة لمقاتلة اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس وإحراق مديريات الحجرية.

كما أن تعز شهدت إنفلاتًا أمنيا غير مسبوق وازدادت الجرائم بنسبة بشكل مضاعف، وتحولت قضية تعز إلى صراع بين البلاطجة غزوان وغدر.

ووفقا للمصادر، إنكشفت الحقيقة للجميع أن من حرر أغلب المناطق داخل مدينة تعز هو العقيد عادل عبده فارع أبوالعباس وكتائبه، وأن وجوده داخل المدينة كان يوقف بلطجة حزب الإصلاح ويوقف جرائمه ويفشل اتفاق الحزب مع الحوثيين.