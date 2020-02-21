كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي سعودي: الإصلاح اليمني تجار حروب.. وأحداث المهرة تُثبت ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم الجمعة، أن "عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي في محافظة المهرة كانت ضربة قوية لحزب الإصلاح اليمني وجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، لافتاً إلى أن حزب الإصلاح تجار حروب.

وقال الزعتر في تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي في محافظة المهرة كانت ضربة قاصمة للأطراف عديدة من الحوثيين إلى الإصلاح الإخواني، الذي ينشط في التكسب من الأزمة اليمنية إلى حزب قطر، التي كانت هذه الأطراف تنشط في عمليات تهريب السلاح والمخدرات"، وفقًا لموقع "المشهد العربي".

وتابع: "حزب الإصلاح متعارف عليهم أنه تجار حروب، يسعون فقط للتكسب من الأزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، وما حدث في محافظة المهرة يؤكد ذلك، من خلال التجارة بتهريب السلاح الذي يستفيد منه الحوثي إلى التجارة بتهريب المخدرات".