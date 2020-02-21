كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي سعودي: الإصلاح اليمني خان التحالف العربي لذلك السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم الجمعة، هجومًا على حزب الإصلاح اليمني، لافتاً إلى أن قيادات الحزب خانوا التحالف العربي من أجل مصالحهم المالية والخاصة.

وقال ديباجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التاريخ والحجر والشجر والبشر أن حزب الإصلاح وبعض قبائل الشمال اليمني تقاعسوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه اليمن وتحريره، بل ساهموا في خيانة التحالف والهجوم عليه رغم سعيه الحثيث في تحرير بلادهم، من أجل مصالح خاصة ومالية وأيدلوجية ونتيجة ضيق أفق سياسي واستراتيجي".