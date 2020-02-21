كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن "الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف المالكي: أن "دفاعات المملكة العربية السعودية تصدت لصواريخ حوثية، دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية، وميليشيات الحوثي تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات جمهورها".

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