افتتح يوم أمس الخميس، فرع جديد من فروع نادي الرياضة ” passage fitness”، يتيح لزبنائه آلات رياضية ومعدات وخدمات بمواصفات عالية.
وأقيم بهذه المناسبة حفل افتتاح حضره مشاهير ومؤثرون، والمدير العام لنوادي “passage fitness” محمد باهيدا.
وتمنح قاعة الرياضة الجديدة ذات المساحة الواسعة، فرصة للزبناء، لممارسة أنواع متعددة من الرياضات، بإطلالة على البحر، مع توفير أحدث معدات الجيل الجديد، تحت إشراف فريق يضم مدربيين متخصصين، إضافة إلى مسبح خاص.
يشار إلى أن Passage Fitness تفتح أبوابها على مدار 7 أيام في الأسبوع، يقدم خلالها، حسب القائمين على النادي، برنامجا كاملا ومتنوعا لمساعدة الزبناء على تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات في تجسيد لجيل جديد من القاعات الرياضية، بعلامة يجودة عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح “passage fitness” بمارينا الدار البيضاء..قاعة رياضة بموصفات عالمية-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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