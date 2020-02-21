يمثل فريق “نيكست كيدس Next Kids””، من مدينة طنجة، المغرب في بطولة “World Festival” في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فاز بالمرتبة الأولى في منافسات الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية للروبوت “First Lego League”.
وكشف الفريق المكون من أطفال صغار لـ”اليوم24″، عن طبيعة الروبوت، الذي ابتكروه، مبرزين أنه ينفذ خمسة أوامر، برمج عليها، وقالوا إنه يمكن استعماله مستقبلا لمساعدة المهندسين، وتطوير هذا الميدان على المستوى التكنولوجي.
وقدم الفريق ذاته، فكرة أخرى مبتكرة للتمكن من جعل مدينتهم طنجة قادرة على المضي قدما في ميدان الزراعة الضعيفة فيه، حاليا، وهي ترتكز على الزرع في الحاويات الكبيرة بمراعاة ما تحتاجه النبتة للنمو، والإثمار، ومنحها إياه باستخدام التطور التكونولوجي.
وينتظر الأطفال المغاربة المشاركون في بطولة “مهرجان العالم” في الولايات المتحدة الأمريكية، عدد من الاختبارات المتعلقة بالروبوتات، والابتكار، والقيم الأساسية، والعمل الجماعي، والشمولية.
كانت هذه تفاصيل خبر يمثلون المغرب في مسابقة عالمية.. أطفال من طنجة يخترعون روبوتا ويقدمون حلا مبتكرا للزراعة في مدينتهم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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