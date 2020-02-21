أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام هـ. بيتح تيكفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بعدما افترقا بالتعادل السلبي 0-0، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.
ووصل الفريق السخنيني خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، غير أن الحظ لم يحالفه في زيارة شباك الفريق الخصم لتنتهي المباراة بدون أهداف.
وبهذا التعادل، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته القادمة شقيقه أبناء اللد يوم الجمعة المقبل.
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