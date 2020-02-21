شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: فرصة احتواء كورونا تتقلص وعلينا التحرك سريعا والان نبدء بالتفاصيل
وردا على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس في إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس.
غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل.
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