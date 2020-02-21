شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: فرصة احتواء كورونا تتقلص وعلينا التحرك سريعا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم تتقلص وإنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.

وردا على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس في إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس.

غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل.