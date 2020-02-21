شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يبحث القضايا المشتركة مع بومبيو والان نبدء بالتفاصيل
التقى هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور مسقط حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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