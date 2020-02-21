شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يجري اتصالاً هاتفياً بترامب والان نبدء بالتفاصيل

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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