شكرا لقرائتكم خبر عن «أوتشا» : نازحو سوريا يحرقون ملابسهم طلبا للدفء والان نبدء بالتفاصيل

اليوم – وكالات ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأشخاص المشردين في شمال غربى سوريا يضطرون إلى أخذ تدابير غير عادية ومتطرفة للبقاء على قيد الحياة فيما يحاصرهم القتال أكثر. وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي في جنيف: "في ظل الشتاء القارس لجأ الكثير من الأشخاص إلى حرق ملابسهم الفائضة عن حاجتهم وقطع الأثاث أو المواد التي تنفث أدخنة سامة".

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