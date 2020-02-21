رجوي: مقاطعة الانتخابات تفاقم مشاكل النظام وتسرع إسقاطه

وجّهت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، تحياتها للشعب الذي يقاطع مسرحية الانتخابات التي ينظمها نظام طهران، مشيرة إلى أن المقاطعة ستؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية وتسرّع من وتيرة إسقاط نظام خامنئي.



وقالت رجوي خلال كلمة وجهتها للشعب الإيراني، الجمعة: إن "هزيمة نكراء أصيب بها النظام، جراء مقاطعة الشعب لمسرحية الانتخابات، نتيجة غليان دماء أكثر من 1500 شهيد في انتفاضة نوفمبر".

وأضافت: هذه المقاطعة القياسية هي "لا" كبيرة للشعب في وجه خامنئي وروحاني والنظام بأكمله، وترحيب عام بشعار معاقل الانتفاضة القائل "صوتي هو إسقاط النظام".

وتابعت أن تصريحات خامنئي المثيرة للضحك بضرورة المشاركة في الانتخابات، ودعوات روحاني ومستشاريه ستفرح أمريكا، ونداءات قوات الحرس، وظريف، لم تؤثر إطلاقا؛ بل ضاعفت من نفور المواطنين من الانتخابات وعزمهم على المقاطعة.

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وأوضحت زعيمة المعارضة الإيرانية، أن المقاطعة الشعبية الشاملة للانتخابات، ستؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية والمأزق القاتل الذي يواجه النظام، وتسرّع من وتيرة إسقاطه.

وطالبت رجوي المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، وتغيير النظام، وتحقيق الديمقراطية وسلطة الشعب.

وأظهرت صور، الجمعة، خلو مراكز اقتراع من وجود ناخبين في أنحاء متفرقة من إيران مع بدء ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11، والتي يصفها معارضون بـ"المسرحية الهزلية".

وقالت المقاومة الإيرانية، في بيان سابق، إن أعداداً كبيرة من الناخبين لم يذهبوا للتصويت في مدن العاصمة طهران، وكرج، وأصفهان، وشهريار، ورباط كريم، ونجف آباد، ومشهد وغيرها.

ولجأ النظام الإيراني في ظل تصاعد أعداد المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية إلى حشد عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة في حافلات للتصويت بمراكز الاقتراع، حسب البيان.

وأوضحت المقاومة الإيرانية، نقلاً عن تقارير داخلية، أن نظام طهران يمهد الطريق حالياً لتزوير فج في نتائج انتخابات البرلمان، بعد إلغاء شرط تسجيل الناخب لبصمة الإصبع كعلامة على التصويت.