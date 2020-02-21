امرأة مؤيدة لداعش تعترف بالتخطيط لتفجير كاتدرائية بلندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترفت امرأة بايعت تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، بالتخطيط لتنفيذ هجوم لاستهداف كاتدرائية سانت بول وفندقا قريبا منها في العاصمة البريطانية لندن.



وأقرت صفية أميرة شيخ، 36 عاما، بذنبها في المحكمة الجنائية المركزية بلندن، ومن المقرر أن يصدر حكم بحقها في 11 مايو/ أيار بتهمة "التخطيط لأعمال وترويج منشورات إرهابية.

وألقي القبض على أميرة شيخ، التي كانت تدعى ميشيل رامسدن، بعدما ناقشت تجهيزات الهجوم وزرع المتفجرات مع ضابطي شرطة متخفيين.



وذكرت شرطة العاصمة أن أميرة شيخ أجرت أبحاثا في طرق تنفيذ الأعمال الإرهابية واختارت خطة لتنفيذ عمل إرهابي، وسافرت إلى وسط لندن ومكثت في فندق لتجري عملية استطلاع.



وسلمت هذه السيدة ضابطا متخفيا حقيبتين أرادت أن يتم تزويدها بالمتفجرات، وأعدت كلمات قسم الولاء لتنظيم داعش، حسبما ذكرت الشرطة.